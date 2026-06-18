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Evolución del tiempo en Mendoza: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Sureste 13 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 22 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 18°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol18:35
Horas de luz9h 58m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:37 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 22 - 48 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 2 - 7 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 Sur 1 - 9 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 Sur 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Sur 16 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sur 19 - 41 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Sur 19 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Suroeste 22 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Sur 20 - 47 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 17 - 43 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 16 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Sureste 13 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Sureste 9 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Sureste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Sur 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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