Evolución del tiempo en Mendoza: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 22 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.5 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.