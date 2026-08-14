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Pronóstico en Mendoza: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El pronóstico para Mendoza este 14 de agosto de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 4 - 18 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 1 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 4 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 13°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:13
Puesta del sol19:06
Horas de luz10h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 14 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:13 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 14 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 4 - 18 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Suroeste 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° Sureste 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° 10° Noreste 1 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Suroeste 0 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Suroeste 1 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Oeste 1 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Oeste 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Oeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Oeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Oeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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