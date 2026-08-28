Pronóstico en Mendoza: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 5° para este 28 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 7 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:57
|Puesta del sol
|19:15
|Horas de luz
|11h 18m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Mendoza
¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?
Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?
El sol sale hoy en Mendoza a las 07:57 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 11h 18m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?
El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Mendoza?
El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?
Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 7 - 21 km/h.
Ubicación de Mendoza
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Sur 7 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|10°
|10°
|Sur 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|7°
|8°
|Oeste 2 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|7°
|8°
|Oeste 2 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|6°
|7°
|Suroeste 2 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|6°
|8°
|Suroeste 1 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|6°
|7°
|Oeste 2 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|6°
|6°
|Oeste 3 - 7 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|8°
|9°
|Suroeste 2 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|11°
|11°
|Sureste 2 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|13°
|13°
|Sureste 2 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|15°
|15°
|Noreste 4 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|17°
|17°
|Noreste 5 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|18°
|18°
|Este 6 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|18°
|18°
|Este 4 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|18°
|18°
|Este 4 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|18°
|18°
|Noreste 4 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|18°
|18°
|Noreste 5 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|15°
|15°
|Noroeste 2 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|13°
|13°
|Suroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|12°
|12°
|Suroeste 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|11°
|11°
|Suroeste 4 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|10°
|10°
|Suroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|10°
|Suroeste 3 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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