Pronóstico en Mendoza: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 28 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Mendoza se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:16
|Puesta del sol
|19:35
|Horas de luz
|12h 19m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Mendoza
¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?
Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?
El sol sale hoy en Mendoza a las 07:16 y se pone a las 19:35, dando aproximadamente 12h 19m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?
El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Mendoza?
El pronóstico para hoy en Mendoza indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?
Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.
Ubicación de Mendoza
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Sureste 11 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|20°
|20°
|Sureste 15 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|19°
|19°
|Sur 10 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|19°
|19°
|Sur 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|17°
|17°
|Sur 12 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|17°
|17°
|Sur 12 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|17°
|17°
|Sur 12 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|17°
|17°
|Sur 11 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Sur 14 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|17°
|17°
|Sur 14 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|17°
|17°
|Sur 14 - 33 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|18°
|18°
|Sureste 14 - 33 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|17°
|17°
|Sureste 14 - 33 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|17°
|17°
|Sureste 13 - 33 km/h
|40% 0.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|16:00
|18°
|18°
|Sureste 13 - 32 km/h
|40% 0.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|18°
|18°
|Sur 14 - 33 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 33 km/h
|30% 0.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|17°
|17°
|Sur 12 - 30 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|15°
|15°
|Suroeste 7 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|14°
|14°
|Suroeste 3 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|14°
|14°
|Sur 5 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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