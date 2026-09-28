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Pronóstico en Mendoza: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.3 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Sur 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 14 - 33 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Suroeste 7 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:16
Puesta del sol19:35
Horas de luz12h 19m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:16 y se pone a las 19:35, dando aproximadamente 12h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Sureste 11 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 20° 20° Sureste 15 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 19° 19° Sur 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 19° Sur 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Sur 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Sur 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 17° 17° Sur 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Sur 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Sur 14 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Sur 14 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Sur 14 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 18° 18° Sureste 14 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 17° 17° Sureste 14 - 33 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 17° 17° Sureste 13 - 33 km/h 40% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16:00 18° 18° Sureste 13 - 32 km/h 40% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sur 14 - 33 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Sur 13 - 33 km/h 30% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sur 12 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Sur 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Sur 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Suroeste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Suroeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Sur 5 - 10 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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