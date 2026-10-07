Pronóstico en Mendoza: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 7 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 20 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:04
|Puesta del sol
|19:42
|Horas de luz
|12h 38m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|10%
Radar meteorológico – Mendoza
¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?
Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?
El sol sale hoy en Mendoza a las 07:04 y se pone a las 19:42, dando aproximadamente 12h 38m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?
El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Mendoza?
El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?
Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 20 - 43 km/h.
Ubicación de Mendoza
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Sur 19 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|16°
|16°
|Suroeste 20 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|15°
|15°
|Suroeste 20 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|15°
|15°
|Suroeste 17 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|15°
|15°
|Suroeste 13 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|15°
|15°
|Suroeste 12 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|15°
|15°
|Suroeste 11 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|16°
|16°
|Suroeste 12 - 26 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|17°
|17°
|Suroeste 15 - 33 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|18°
|18°
|Suroeste 16 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|20°
|20°
|Sur 15 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|20°
|20°
|Sur 16 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|21°
|21°
|Sur 17 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|21°
|21°
|Sur 16 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|20°
|20°
|Sur 16 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|20°
|20°
|Sur 15 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|20°
|20°
|Sur 14 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|19°
|19°
|Sur 14 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|18°
|18°
|Sureste 11 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|17°
|17°
|Sureste 10 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|15°
|15°
|Sur 9 - 24 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|14°
|14°
|Sur 6 - 20 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|14°
|14°
|Sur 9 - 20 km/h
|40% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|13°
|13°
|Sur 10 - 22 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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