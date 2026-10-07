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Pronóstico en Mendoza: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17°
Viento
Suroeste 15 - 33 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 14 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Sur 6 - 20 km/h
Lluvia
40% 0.4 mm

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 20 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 22°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:04
Puesta del sol19:42
Horas de luz12h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:04 y se pone a las 19:42, dando aproximadamente 12h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 20 - 43 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 19 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Suroeste 20 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Suroeste 20 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 15° 15° Suroeste 17 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Suroeste 13 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Suroeste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Suroeste 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Suroeste 12 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 17° 17° Suroeste 15 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Suroeste 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 20° 20° Sur 15 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Sur 16 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 21° Sur 17 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Sur 16 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sur 16 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sur 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Sur 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Sur 14 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sureste 11 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Sureste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Sur 9 - 24 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Sur 6 - 20 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 14° 14° Sur 9 - 20 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 13° 13° Sur 10 - 22 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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