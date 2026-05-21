Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Árboles, Mendoza, provincia.
Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 1 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 8 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:22
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 18m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:22 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 8 - 25 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Suroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° Sur 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Noreste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Noreste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Noreste 7 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Noreste 8 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Noreste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Noreste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Noreste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Norte 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Norte 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° Norte 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° Sur 0 - 3 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.