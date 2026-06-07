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Pronóstico en Mendoza: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
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Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26
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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 12 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sur 3 - 10 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 19 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 16°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:32
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 3m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:32 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 19 - 44 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 0 - 7 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Norte 0 - 9 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Suroeste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sur 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sur 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sur 19 - 43 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Sur 16 - 43 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sur 14 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Sur 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Sureste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sureste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sureste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Sur 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Sur 3 - 10 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Sur 3 - 10 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 11° 11° Sureste 3 - 8 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 11° 11° Sureste 2 - 8 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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