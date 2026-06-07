Pronóstico en Mendoza: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 8° para este 7 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Mendoza
Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 19 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:32
|Puesta del sol
|18:35
|Horas de luz
|10h 3m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|58%
Radar meteorológico – Mendoza
¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?
Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?
El sol sale hoy en Mendoza a las 08:32 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?
El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Mendoza?
El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?
Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 19 - 44 km/h.
Ubicación de Mendoza
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Norte 0 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|13°
|13°
|Norte 0 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|11°
|11°
|Suroeste 3 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|10°
|10°
|Suroeste 2 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|9°
|11°
|Oeste 2 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|9°
|10°
|Suroeste 2 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|9°
|9°
|Suroeste 2 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|9°
|9°
|Suroeste 5 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|11°
|11°
|Suroeste 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|13°
|13°
|Suroeste 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|14°
|14°
|Sur 12 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|15°
|15°
|Sur 16 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|15°
|15°
|Sur 19 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|15°
|15°
|Sur 16 - 43 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|15°
|15°
|Sur 14 - 36 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|15°
|15°
|Sureste 12 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|14°
|14°
|Sureste 11 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|12°
|12°
|Sur 4 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|11°
|11°
|Sur 3 - 10 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|11°
|11°
|Sur 3 - 10 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|11°
|11°
|Sureste 3 - 8 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|11°
|11°
|Sureste 2 - 8 km/h
|40% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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