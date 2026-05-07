Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Árboles, Mendoza, provincia.
Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 6 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:12
Puesta del sol18:50
Horas de luz10h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:12 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 17 - 40 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noroeste 4 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Oeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Oeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Noroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Noreste 10 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 5 - 19 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 2 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 5 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Noreste 10 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Norte 16 - 34 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Noreste 17 - 39 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noreste 14 - 39 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noreste 12 - 34 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noreste 11 - 31 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Noreste 9 - 30 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Noreste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Norte 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Norte 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sur 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Sur 10 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.