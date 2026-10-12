Pronóstico extendido para Mendoza: qué esperar del clima este 12 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 12 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 9° para este 12 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:58
|Puesta del sol
|19:45
|Horas de luz
|12h 47m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|4%
Radar meteorológico – Mendoza
¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?
Para este 12 de octubre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?
El sol sale hoy en Mendoza a las 06:58 y se pone a las 19:45, dando aproximadamente 12h 47m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?
El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Mendoza?
El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 7.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?
Para este 12 de octubre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.
Ubicación de Mendoza
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Norte 0 - 5 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|12°
|12°
|Norte 4 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|11°
|11°
|Sur 5 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|11°
|11°
|Suroeste 5 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|11°
|11°
|Sur 5 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|11°
|11°
|Suroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|10°
|11°
|Suroeste 2 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|11°
|11°
|Sur 4 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|13°
|13°
|Sur 6 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|14°
|14°
|Sureste 8 - 20 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|15°
|15°
|Sur 10 - 25 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|16°
|16°
|Sur 10 - 26 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|17°
|17°
|Sureste 11 - 27 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|16°
|16°
|Sureste 11 - 29 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|17°
|17°
|Sureste 9 - 28 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|17°
|17°
|Sureste 8 - 24 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|16°
|16°
|Sureste 11 - 26 km/h
|60% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|14°
|14°
|Sureste 10 - 27 km/h
|50% 1.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|14°
|14°
|Sur 9 - 23 km/h
|60% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|13°
|13°
|Sur 8 - 19 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|13°
|13°
|Sur 10 - 19 km/h
|80% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|13°
|13°
|Sur 12 - 23 km/h
|80% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|12°
|12°
|Sur 8 - 22 km/h
|70% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|12°
|12°
|Sur 7 - 15 km/h
|70% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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