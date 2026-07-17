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¿Qué ropa usar hoy en Mendoza? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Metrotranvía de Mendoza.
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El pronóstico para Mendoza este 17 de julio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 9 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10°
Viento
Noroeste 4 - 13 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Suroeste 2 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 5 - 10 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 9 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 17°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:35
Puesta del sol18:48
Horas de luz10h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación14%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 17 de julio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:35 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 17 de julio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 9 - 21 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Sur 7 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Oeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Oeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Oeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Noroeste 4 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Suroeste 6 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Sur 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sur 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Suroeste 0 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sureste 0 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Sur 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Suroeste 2 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Oeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Suroeste 3 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Oeste 1 - 8 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Este 1 - 6 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Sur 5 - 10 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Suroeste 4 - 10 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Suroeste 4 - 10 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Mendozatiempo en Mendoza hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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