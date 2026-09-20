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Temperaturas y lluvias en Mendoza: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará calima con cielo cubierto.

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El pronóstico para Mendoza este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 27° y una mínima de 16°. Con vientos de 37 - 67 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
19°
Viento
Norte 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Noroeste 30 - 66 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
22°
Viento
Noroeste 24 - 54 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con calima con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 37 - 67 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 27°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol19:30
Horas de luz12h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación66%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica calima con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:27 y se pone a las 19:30, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica calima con cielo cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 37 - 67 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 22° 22° Noreste 11 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 25° 24° Oeste 37 - 18 km/h 0% Calima con cielo cubierto
03:00 18° 18° Noroeste 0 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 18° 18° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Norte 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Noroeste 1 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 17° 17° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 16° 16° Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 19° 19° Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 21° Este 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 24° Este 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 25° Este 8 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 27° 26° Noroeste 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 27° 25° Noroeste 28 - 60 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 25° Noroeste 31 - 65 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 25° Noroeste 29 - 67 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 25° Noroeste 30 - 66 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 24° Noroeste 28 - 64 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 24° Noroeste 20 - 59 km/h 0% Nubes y claros
20:00 23° 23° Noroeste 24 - 50 km/h 0% Nubes y claros
21:00 23° 23° Noroeste 20 - 50 km/h 0% Nubes y claros
22:00 22° 23° Noroeste 24 - 54 km/h 0% Nubes y claros
23:00 22° 23° Oeste 21 - 54 km/h 0% Nubes y claros
24:00 21° 21° Suroeste 5 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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