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Temperaturas y lluvias en Mendoza: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11°
Viento
Suroeste 13 - 28 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Suroeste 13 - 36 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 22 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol19:15
Horas de luz11h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:58 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 11h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 22 - 39 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 22 - 28 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Sur 19 - 30 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Suroeste 14 - 30 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Suroeste 15 - 31 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Suroeste 15 - 32 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Suroeste 14 - 32 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° 10° Suroeste 11 - 28 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 10° 10° Suroeste 12 - 25 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Suroeste 13 - 28 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Suroeste 13 - 29 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Suroeste 14 - 32 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Suroeste 15 - 35 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Suroeste 16 - 37 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Suroeste 15 - 37 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Sur 16 - 38 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Suroeste 15 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Suroeste 13 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Suroeste 11 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Suroeste 11 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Suroeste 10 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 10° Suroeste 8 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 10° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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