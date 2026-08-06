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Temperaturas y lluvias en Mendoza: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Suroeste 6 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 29 - 63 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:21
Puesta del sol19:01
Horas de luz10h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:21 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 29 - 63 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 23 - 48 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Noroeste 29 - 62 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Noroeste 15 - 58 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Sur 11 - 39 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Suroeste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Suroeste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Suroeste 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Suroeste 6 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Este 9 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Este 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Noreste 6 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Noreste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Este 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Este 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Este 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Noreste 6 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 Noreste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noreste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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