Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Mendoza: los datos del tiempo hoy, 13 de julio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 3 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 5 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 14°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:36
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 9m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:36 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 5 - 22 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sureste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Noreste 1 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Este 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Sureste 2 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Noreste 4 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Este 2 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Noreste 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Sur 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° 11° Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° Sur 0 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Mendozatiempo en Mendoza hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Sube la temperatura en Buenos Aires:para qué día se esperan 20 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Sube la temperatura en Buenos Aires: para qué día se esperan 20 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. Clima en el AMBA:llega una “mini primavera” en pleno invierno y un día alcanzará los 20°C

    Clima en el AMBA: llega una “mini primavera” en pleno invierno y un día alcanzará los 20°C

  3. Pronóstico del tiempo en Buenos Aires:cómo estará el clima este domingo 12 de julio y qué se espera para los próximos días

    Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: cómo estará el clima este domingo 12 de julio y qué se espera para los próximos días

  4. Lluvias en el AMBA:a qué hora se complica el clima este sábado y qué pasa durante el partido de Argentina

    Lluvias en el AMBA: a qué hora se complica el clima este sábado y qué pasa durante el partido de Argentina

  5. Pronóstico extendido para Santiago del Estero:qué esperar este 12 de julio de 2026

    Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar este 12 de julio de 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Caso ARSAT:expectativa por la declaración de Facundo Leal y misterio por su lugar de detención

Caso ARSAT: expectativa por la declaración de Facundo Leal y misterio por su lugar de detención

Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza tras sus dichos sobre la Selección de Francia y Mbappé

¿Adiós a los cortes de luz? Así es la estrategia del Gobierno para extender la emergencia energética en el país y evitar futuros apagones

Caso Skanska:el Tribunal Oral Federal 4 prepara el veredicto en el juicio contra De Vido y José López

Economía

¿Supera el millón?:de cuánto es el sueldo de un playero de estación de servicio en julio de 2026

¿Supera el millón?: de cuánto es el sueldo de un playero de estación de servicio en julio de 2026

ANSES cambió el calendario de pagos:quiénes cobran el lunes 13 de julio y qué prestaciones se reactivan

ARCA prepara cambios para las compras en Temu, Shein y Amazon:qué pasará con los pedidos del exterior

Inflación de Junio:el Gobierno espera que quiebre el 2% para recuperar la confianza de los inversores

Internacionales

El video de la tragedia:un militar chileno embistió una feria con su auto y mató a seis personas en Viña del Mar

El video de la tragedia: un militar chileno embistió una feria con su auto y mató a seis personas en Viña del Mar

Una “ciudad-aeropuerto” en Sudamérica:construyen una impactante terminal que será capaz de albergar a 40 millones de personas

EEUU lanzó una ofensiva contra Irán luego de nuevos ataques de Teherán contra países de Medio Oriente

Video impactante:un animal salvaje embistió a un turista y lo arrojó por los aires en un parque nacional