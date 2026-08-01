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Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 27°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (15 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 1 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
24°
Viento
Norte 24 - 47 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21°
Viento
Noroeste 5 - 22 km/h
Lluvia
80% 1.7 mm
Noche
Niebla
19°
Viento
Sur 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 27 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 15 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 27°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 25°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:24
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 51m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:24 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 15 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 27 - 57 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 24° 25° Norte 19 - 46 km/h 0% Cielo despejado
02:00 24° 25° Norte 15 - 48 km/h 0% Cielo despejado
03:00 23° 25° Noreste 24 - 48 km/h 0% Cielo despejado
04:00 23° 24° Noreste 23 - 47 km/h 0% Cielo despejado
05:00 23° 24° Norte 23 - 45 km/h 0% Cielo despejado
06:00 23° 24° Norte 21 - 43 km/h 0% Cielo despejado
07:00 23° 24° Norte 21 - 40 km/h 0% Cielo despejado
08:00 23° 25° Norte 23 - 43 km/h 0% Soleado
09:00 24° 25° Norte 24 - 47 km/h 0% Soleado
10:00 25° 26° Norte 26 - 52 km/h 0% Soleado
11:00 26° 27° Norte 27 - 55 km/h 0% Nubes y claros
12:00 27° 28° Norte 27 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 24° 25° Noroeste 19 - 55 km/h 30% 2.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Oeste 15 - 55 km/h 90% 3.1 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Noroeste 7 - 30 km/h 90% 3.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16:00 21° 21° Noroeste 7 - 25 km/h 90% 3.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
17:00 21° 21° Noroeste 5 - 22 km/h 80% 1.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Norte 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cubierto
20:00 20° 20° Oeste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Suroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Sur 3 - 7 km/h 0% Niebla
23:00 18° 18° Sureste 7 - 11 km/h 0% Niebla
24:00 18° 18° Sureste 8 - 16 km/h 0% Niebla

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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