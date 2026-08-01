Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 1 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 27°.
Viento: 27 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 15 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 25°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:24
|Puesta del sol
|18:15
|Horas de luz
|10h 51m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 27°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:24 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 15 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 27 - 57 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|24°
|25°
|Norte 19 - 46 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|24°
|25°
|Norte 15 - 48 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|23°
|25°
|Noreste 24 - 48 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|23°
|24°
|Noreste 23 - 47 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|23°
|24°
|Norte 23 - 45 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|23°
|24°
|Norte 21 - 43 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|23°
|24°
|Norte 21 - 40 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|23°
|25°
|Norte 23 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|24°
|25°
|Norte 24 - 47 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|25°
|26°
|Norte 26 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|26°
|27°
|Norte 27 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|27°
|28°
|Norte 27 - 56 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|24°
|25°
|Noroeste 19 - 55 km/h
|30% 2.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|21°
|21°
|Oeste 15 - 55 km/h
|90% 3.1 mm
|Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Noroeste 7 - 30 km/h
|90% 3.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|16:00
|21°
|21°
|Noroeste 7 - 25 km/h
|90% 3.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|17:00
|21°
|21°
|Noroeste 5 - 22 km/h
|80% 1.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|21°
|21°
|Norte 3 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|20°
|20°
|Oeste 2 - 5 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|20°
|20°
|Oeste 3 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|19°
|19°
|Suroeste 4 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|19°
|19°
|Sur 3 - 7 km/h
|0%
|Niebla
|23:00
|18°
|18°
|Sureste 7 - 11 km/h
|0%
|Niebla
|24:00
|18°
|18°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Niebla
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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