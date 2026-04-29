Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 29 de abril de 2026
Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
El pronóstico para Misiones este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 12°. Con vientos de 9 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 9 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 30°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:08
|Puesta del sol
|18:13
|Horas de luz
|11h 5m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Misiones indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:08 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 9 - 19 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|14°
|14°
|Este 6 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|14°
|14°
|Sureste 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|13°
|13°
|Este 6 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|13°
|13°
|Este 6 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|13°
|13°
|Sureste 5 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|14°
|14°
|Este 6 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|16°
|16°
|Este 5 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|19°
|19°
|Noreste 6 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|21°
|21°
|Noreste 7 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|22°
|25°
|Norte 1 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|23°
|25°
|Suroeste 3 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|24°
|25°
|Suroeste 5 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|24°
|25°
|Noroeste 2 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|24°
|25°
|Oeste 2 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|23°
|25°
|Oeste 3 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|21°
|21°
|Oeste 6 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|20°
|20°
|Suroeste 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|19°
|19°
|Sureste 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|19°
|19°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|18°
|18°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|18°
|18°
|Sureste 7 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|17°
|17°
|Este 5 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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