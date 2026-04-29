Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Provincia de Misiones
Provincia de Misiones

El pronóstico para Misiones este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 12°. Con vientos de 9 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
16°
Viento
Este 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Oeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Sureste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 9 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 24°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:08
Puesta del sol18:13
Horas de luz11h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Misiones indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:08 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 9 - 19 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Este 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Este 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Sureste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Este 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Sureste 5 - 13 km/h 0% Soleado
08:00 14° 14° Este 6 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 16° 16° Este 5 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 19° 19° Noreste 6 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 21° 21° Noreste 7 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 22° 25° Norte 1 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Soleado
15:00 24° 25° Noroeste 2 - 17 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Oeste 2 - 11 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Oeste 3 - 11 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Oeste 6 - 10 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 19° 19° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Este 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.