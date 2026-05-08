Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

El pronóstico para Misiones este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 11°. Con vientos de 16 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
14°
Viento
Oeste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Oeste 13 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Suroeste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 16 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:13
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 53m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:13 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 16 - 36 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Suroeste 13 - 35 km/h 60% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Suroeste 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Suroeste 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Suroeste 10 - 26 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Oeste 2 - 13 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Oeste 5 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Oeste 10 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Oeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Oeste 12 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Oeste 13 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Oeste 15 - 34 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Oeste 15 - 36 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Oeste 16 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Oeste 15 - 35 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Oeste 13 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Oeste 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Suroeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Suroeste 7 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Sur 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sur 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.