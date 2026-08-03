¿Cómo estará el clima hoy en Misiones? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 20° para este 3 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 24 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.
Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 26°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:23
|Puesta del sol
|18:16
|Horas de luz
|10h 53m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|76%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:23 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 24 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|22°
|22°
|Noreste 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|21°
|21°
|Noreste 9 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|21°
|21°
|Noreste 9 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|21°
|21°
|Noreste 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|21°
|21°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|21°
|21°
|Norte 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|20°
|20°
|Noreste 22 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|20°
|20°
|Noreste 17 - 46 km/h
|80% 3.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|20°
|20°
|Noroeste 1 - 30 km/h
|90% 7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|11:00
|20°
|20°
|Noreste 15 - 30 km/h
|80% 2.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|12:00
|21°
|21°
|Noreste 15 - 44 km/h
|70% 1.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|22°
|20°
|Noreste 13 - 31 km/h
|60% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|21°
|21°
|Noreste 19 - 37 km/h
|40% 3.3 mm
|Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Noreste 15 - 37 km/h
|30% 2.6 mm
|Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|21°
|21°
|Noreste 17 - 33 km/h
|30% 1.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|21°
|21°
|Noreste 17 - 31 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|21°
|21°
|Noreste 16 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|21°
|21°
|Noreste 17 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|21°
|21°
|Noreste 14 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|21°
|21°
|Noreste 10 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|21°
|21°
|Noreste 8 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|21°
|21°
|Noreste 8 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|20°
|20°
|Noreste 4 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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