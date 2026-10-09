comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El clima en Misiones hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 27°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (10 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20°
Viento
Este 7 - 27 km/h
Lluvia
80% 0.2 mm
Tarde
Cubierto
25°
Viento
Oeste 13 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
20°
Viento
Sur 10 - 19 km/h
Lluvia
80% 1.5 mm

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 16 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 10 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 27°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:13
Puesta del sol18:48
Horas de luz12h 35m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:13 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 12h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 10 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 16 - 36 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sureste 14 - 27 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 19° 19° Sur 11 - 27 km/h 80% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Sureste 15 - 28 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 18° 18° Sureste 13 - 30 km/h 90% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Sureste 13 - 25 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Sureste 11 - 26 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 19° 19° Este 12 - 22 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 19° 19° Sureste 12 - 23 km/h 90% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 20° 20° Este 7 - 27 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 23° 23° Este 7 - 19 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 25° 26° Norte 9 - 24 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 26° 28° Oeste 6 - 23 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 26° 28° Oeste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 27° 29° Oeste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 28° Oeste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 27° Oeste 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 25° 26° Oeste 13 - 35 km/h 0% Cubierto
18:00 23° 22° Sur 15 - 33 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 22° 22° Sur 13 - 29 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Sur 10 - 24 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 20° 20° Sur 10 - 19 km/h 80% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 20° 20° Sur 10 - 19 km/h 80% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 20° 20° Suroeste 9 - 18 km/h 80% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 19° 19° Suroeste 9 - 18 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Misionestiempo en Misiones hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires:cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

    Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires: cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

  2. El mal tiempo no da tregua:hay alerta naranja por tormentas, caída de granizo y ráfagas intensas en el AMBA este miércoles

    El mal tiempo no da tregua: hay alerta naranja por tormentas, caída de granizo y ráfagas intensas en el AMBA este miércoles

  3. Siguen las lluvias y el mal tiempo en el AMBA:cuándo mejorará el clima, según el SMN

    Siguen las lluvias y el mal tiempo en el AMBA: cuándo mejorará el clima, según el SMN

  4. El clima en Córdoba hoy, 9 de octubre de 2026:¿va a llover?

    El clima en Córdoba hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

  5. El clima en Mendoza hoy, 9 de octubre de 2026:¿va a llover?

    El clima en Mendoza hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Corte Suprema se reunirá por la Ley de Tierras y podría restablecer las restricciones a la compra de campos

La Corte Suprema se reunirá por la Ley de Tierras y podría restablecer las restricciones a la compra de campos

El Gobierno busca frenar la sesión sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y el Presupuesto 2027

AMIA, DAIA y OSA homenajearon a las víctimas israelíes del 7 de octubre e inauguraron el Espacio Familia Bibas

Daniel Hadad cuestionó un posible cambio en las PASO y advirtió:“Modificar una ley electoral para favorecer al que puede modificarla es hasta inmoral”

Economía

Crisis en la industria cárnica:un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

Crisis en la industria cárnica: un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

Aumentan los peajes a la Costa Atlántica antes del fin de semana largo:cuánto sale viajar a Mar del Plata con las nuevas tarifas

El Gobierno adjudicó AySA al grupo de Mauricio Filiberti por US$340 millones

Internacionales

Tras la fallida ejecución de Christa Pike, el Pentágono trasmitirá en directo el fusilamiento del exsoldado Nidal Hasan

Tras la fallida ejecución de Christa Pike, el Pentágono trasmitirá en directo el fusilamiento del exsoldado Nidal Hasan

Delcy Rodríguez sigue la tradición de Nicolás Maduro y adelantó la Navidad en Venezuela:se celebrará el 1 de noviembre

A pocos días del balotaje, la Justicia de Brasil ordenó la detención del hermano de Flávio Bolsonaro

La isla prohibida en el medio del océano Índico:el misterio de Sentinel del Norte, el territorio donde nadie es bienvenido