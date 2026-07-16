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El tiempo en Misiones hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo soleado, la jornada en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
19°
Viento
Noreste 22 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
25°
Viento
Noreste 26 - 59 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
23°
Viento
Noreste 24 - 47 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 30 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 26°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 35m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:32 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 30 - 60 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Norte 11 - 43 km/h 0% Cielo despejado
02:00 20° 20° Norte 13 - 43 km/h 0% Cielo despejado
03:00 19° 19° Noreste 17 - 39 km/h 0% Cielo despejado
04:00 18° 18° Noreste 14 - 31 km/h 0% Cielo despejado
05:00 18° 18° Noreste 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
06:00 18° 18° Noreste 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
07:00 18° 18° Noreste 18 - 34 km/h 0% Cielo despejado
08:00 18° 18° Noreste 20 - 37 km/h 0% Soleado
09:00 19° 19° Noreste 22 - 42 km/h 0% Soleado
10:00 21° 21° Noreste 22 - 46 km/h 0% Soleado
11:00 22° 25° Noreste 21 - 44 km/h 0% Soleado
12:00 24° 25° Noreste 25 - 51 km/h 0% Soleado
13:00 25° 26° Noreste 24 - 52 km/h 0% Soleado
14:00 25° 26° Noreste 24 - 50 km/h 0% Soleado
15:00 26° 26° Noreste 27 - 52 km/h 0% Soleado
16:00 26° 26° Noreste 30 - 59 km/h 0% Soleado
17:00 25° 26° Noreste 26 - 59 km/h 0% Soleado
18:00 24° 25° Noreste 25 - 49 km/h 0% Soleado
19:00 23° 25° Noreste 25 - 48 km/h 0% Cielo despejado
20:00 23° 25° Noreste 25 - 48 km/h 0% Cielo despejado
21:00 23° 25° Noreste 25 - 48 km/h 0% Cielo despejado
22:00 23° 25° Noreste 24 - 47 km/h 0% Cielo despejado
23:00 23° 25° Noreste 24 - 47 km/h 0% Cielo despejado
24:00 23° 24° Noreste 23 - 45 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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