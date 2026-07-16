El tiempo en Misiones hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo soleado, la jornada en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 16 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 30 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.
Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 30°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:32
|Puesta del sol
|18:07
|Horas de luz
|10h 35m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|7%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:32 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 30 - 60 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Norte 11 - 43 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|20°
|20°
|Norte 13 - 43 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|19°
|19°
|Noreste 17 - 39 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|18°
|18°
|Noreste 14 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|18°
|18°
|Noreste 15 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|18°
|18°
|Noreste 17 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|18°
|18°
|Noreste 18 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|18°
|18°
|Noreste 20 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|19°
|19°
|Noreste 22 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|21°
|21°
|Noreste 22 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|22°
|25°
|Noreste 21 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|24°
|25°
|Noreste 25 - 51 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|25°
|26°
|Noreste 24 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|25°
|26°
|Noreste 24 - 50 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|26°
|26°
|Noreste 27 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|26°
|26°
|Noreste 30 - 59 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|25°
|26°
|Noreste 26 - 59 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|24°
|25°
|Noreste 25 - 49 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|23°
|25°
|Noreste 25 - 48 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|23°
|25°
|Noreste 25 - 48 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|23°
|25°
|Noreste 25 - 48 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|23°
|25°
|Noreste 24 - 47 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|23°
|25°
|Noreste 24 - 47 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|23°
|24°
|Noreste 23 - 45 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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