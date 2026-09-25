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Evolución del clima en Misiones: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 30°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 30°. Con un cielo soleado, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 25 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
23°
Viento
Noreste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
29°
Viento
Noroeste 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
23°
Viento
Noreste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 32° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 34°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 30°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:29
Puesta del sol18:41
Horas de luz12h 12m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 25 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:29 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 12h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 25 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Noreste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 19° 19° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 19° 19° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 19° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 19° 19° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 19° 19° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 19° 19° Noreste 11 - 19 km/h 0% Soleado
08:00 20° 20° Noreste 11 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 23° 23° Noreste 9 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 25° 26° Noreste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 27° 28° Norte 11 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 28° 30° Norte 13 - 30 km/h 0% Soleado
13:00 29° 30° Noroeste 12 - 30 km/h 0% Soleado
14:00 29° 31° Noroeste 9 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 29° 31° Noroeste 7 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 29° 31° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 29° 31° Noroeste 3 - 13 km/h 0% Soleado
18:00 27° 30° Sureste 1 - 8 km/h 0% Soleado
19:00 24° 25° Sureste 3 - 5 km/h 0% Soleado
20:00 23° 23° Este 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 23° 22° Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 23° 23° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 23° 23° Noreste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 22° 23° Noreste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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