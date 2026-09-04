Evolución del clima en Misiones: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 4 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 19 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 0.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:53
|Puesta del sol
|18:31
|Horas de luz
|11h 38m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|47%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 06:53 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 11h 38m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 19 - 41 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Sureste 15 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|19°
|19°
|Sureste 14 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|19°
|19°
|Sureste 14 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|18°
|18°
|Sur 15 - 29 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|17°
|17°
|Sureste 19 - 35 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|17°
|17°
|Sur 16 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|16°
|16°
|Sureste 19 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|16°
|16°
|Sureste 18 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|17°
|17°
|Sureste 14 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Sureste 14 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|17°
|17°
|Sureste 13 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|18°
|18°
|Sureste 12 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|20°
|20°
|Sureste 13 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|20°
|20°
|Sureste 14 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|20°
|20°
|Sureste 14 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|20°
|20°
|Sureste 14 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|20°
|20°
|Sureste 14 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|19°
|19°
|Sureste 12 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|18°
|18°
|Sur 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|17°
|17°
|Sur 15 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|17°
|17°
|Sureste 15 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|16°
|16°
|Sureste 13 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|16°
|16°
|Sureste 12 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|15°
|15°
|Sureste 12 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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