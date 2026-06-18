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Evolución del tiempo en Misiones: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Noreste 18 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Noreste 21 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 22 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol17:57
Horas de luz10h 25m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Misiones indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:32 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 22 - 44 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 9 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Este 9 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Este 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Este 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Este 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Noreste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Noreste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Noreste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Noreste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noreste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noreste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Noreste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Noreste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Noreste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Noreste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Noreste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Noreste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Noreste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Noreste 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
22:00 19° 19° Noreste 21 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 19° Noreste 22 - 44 km/h 0% Cubierto
24:00 19° 19° Norte 18 - 43 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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