Evolución del tiempo en Misiones: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 18 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 22 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:32
|Puesta del sol
|17:57
|Horas de luz
|10h 25m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|17%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Misiones indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:32 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 22 - 44 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Este 9 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|13°
|13°
|Este 9 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|14°
|14°
|Este 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|14°
|14°
|Este 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|13°
|13°
|Este 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|13°
|13°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|13°
|13°
|Noreste 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|13°
|13°
|Noreste 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|14°
|14°
|Noreste 14 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|15°
|15°
|Noreste 12 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|16°
|16°
|Noreste 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|18°
|18°
|Noreste 12 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|19°
|19°
|Noreste 13 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|20°
|20°
|Noreste 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|20°
|20°
|Noreste 13 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|20°
|20°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|20°
|20°
|Noreste 18 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|19°
|19°
|Noreste 19 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|19°
|19°
|Noreste 19 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|19°
|19°
|Noreste 20 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|19°
|19°
|Noreste 19 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|19°
|19°
|Noreste 21 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|19°
|19°
|Noreste 22 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|19°
|19°
|Norte 18 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán