Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del tiempo en Misiones: máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Provincia de Misiones
Provincia de Misiones
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 25 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Niebla
16°
Viento
Sureste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Este 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Este 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 11 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 22°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 43m
Fase lunarCreciente
Iluminación86%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 25 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:28 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 25 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 11 - 19 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 9 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Sureste 11 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Sureste 7 - 10 km/h 0% Cubierto
04:00 15° 15° Sureste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Sureste 6 - 13 km/h 0% Niebla
06:00 15° 15° Sureste 6 - 14 km/h 0% Niebla
07:00 15° 15° Sureste 6 - 13 km/h 0% Niebla
08:00 15° 15° Sureste 6 - 13 km/h 0% Niebla
09:00 16° 16° Sureste 6 - 14 km/h 0% Niebla
10:00 17° 17° Sureste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Este 6 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Noreste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Noreste 7 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 21° 21° Este 6 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 22° 22° Este 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 22° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Este 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Sureste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Sureste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Sureste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Sureste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Este 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Noreste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Noreste 7 - 14 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Misionestiempo en Misiones hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Nota Más leídas

  1. Más tormentas en Buenos Aires:cuándo llueve y cuándo vuelve a salir el sol, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

    Más tormentas en Buenos Aires: cuándo llueve y cuándo vuelve a salir el sol, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

  2. Lluvias en Buenos Aires:revelan a qué hora cambia el tiempo y vuelve la inestabilidad

    Lluvias en Buenos Aires: revelan a qué hora cambia el tiempo y vuelve la inestabilidad

  3. ¿Hay que salir con paraguas? Así estará el tiempo este martes 21 de julio en Buenos Aires, según el SMN

    ¿Hay que salir con paraguas? Así estará el tiempo este martes 21 de julio en Buenos Aires, según el SMN

  4. Temporal de 72 horas en puerta:lluvias intensas y tormentas de distintas intensidades en el AMBA

    Temporal de 72 horas en puerta: lluvias intensas y tormentas de distintas intensidades en el AMBA

  5. Rotundo cambio del clima en Buenos Aires:cuándo vuelven las lluvias y qué día mejora el tiempo

    Rotundo cambio del clima en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué día mejora el tiempo

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei ya partió hacia Brasil:cuándo se verán las caras con Flávio Bolsonaro y cómo será la agenda completa del presidente

Javier Milei ya partió hacia Brasil: cuándo se verán las caras con Flávio Bolsonaro y cómo será la agenda completa del presidente

El Gobierno negó haber ordenado retirar los stickers de Malvinas en colectivos y trenes:el origen del conflicto y las repercusiones

Reformas del Gobierno:cuál es el proyecto que más le interesa aprobar a Karina Milei y por qué está demorado en el Congreso

Giro en el acuerdo con Estados Unidos:qué va a pasar con las exportaciones de la Argentina y por qué el gobierno de Milei congela la ley en el Congreso

Economía

Compras de dólares del Banco Central:superó los USD 13.000 millones acumulados en 2026

Compras de dólares del Banco Central: superó los USD 13.000 millones acumulados en 2026

El café más barato del país está en el norte argentino:cuesta menos de 2.600 pesos en estas tres provincias

El contexto internacional golpea a los mercados:el impacto sobre los activos argentinos y una fuerte suba del Riesgo País

Adrián Ravier:“Que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad”

Policiales

Víctima de “catfishing” por 10 años:el increíble caso de una mujer que estuvo en una relación con alguien que nunca existió

Víctima de “catfishing” por 10 años: el increíble caso de una mujer que estuvo en una relación con alguien que nunca existió

Brote de sarampión en Estados Unidos:se registró la cifra de contagios más alta en 35 años

La contundente advertencia de Donald Trump en caso de que China le venda armas a Irán:“Si lo hicieran, sería muy malo para ellos”

Venezuela confirmó su salida definitiva de la Corte Penal Internacional:los motivos de la decisión

Publicidad