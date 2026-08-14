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Pronóstico en Misiones: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.9 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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El pronóstico para Misiones este 14 de agosto de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 12°. Con vientos de 10 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
18°
Viento
Oeste 7 - 26 km/h
Lluvia
30% 2.8 mm
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 10 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:14
Puesta del sol18:22
Horas de luz11h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 14 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:14 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 11h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 14 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 10 - 28 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Sur 7 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Sur 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Sur 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Sur 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sur 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Sureste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sureste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Este 1 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Oeste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Oeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Noroeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Oeste 10 - 26 km/h 50% 2.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Oeste 7 - 26 km/h 30% 2.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
18:00 17° 17° Oeste 3 - 14 km/h 0% Cubierto
19:00 17° 17° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
20:00 17° 17° Suroeste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Sureste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Sureste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Sur 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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