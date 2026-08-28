Pronóstico en Misiones: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 31°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 28 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 31°.
Viento: 22 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:01
|Puesta del sol
|18:28
|Horas de luz
|11h 27m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:01 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 11h 27m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 22 - 44 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|26°
|27°
|Norte 13 - 43 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|26°
|27°
|Norte 9 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|25°
|26°
|Norte 22 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|25°
|26°
|Norte 20 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|25°
|26°
|Norte 18 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|25°
|26°
|Norte 19 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|25°
|26°
|Norte 19 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|25°
|26°
|Norte 19 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|26°
|27°
|Norte 18 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|27°
|28°
|Norte 17 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|27°
|29°
|Noroeste 16 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|29°
|31°
|Noroeste 18 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|30°
|32°
|Noroeste 21 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|30°
|32°
|Noroeste 20 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|30°
|32°
|Noroeste 14 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|29°
|32°
|Oeste 13 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|28°
|30°
|Oeste 11 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|27°
|29°
|Oeste 8 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|26°
|27°
|Oeste 5 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|25°
|25°
|Sur 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|23°
|23°
|Sur 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|23°
|22°
|Sur 13 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|22°
|20°
|Sur 14 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|21°
|21°
|Sureste 13 - 29 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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