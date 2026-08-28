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Pronóstico en Misiones: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 31°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 31°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
26°
Viento
Norte 18 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
28°
Viento
Oeste 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
23°
Viento
Sur 13 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 22 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 31°
Mínima: 21°
Sensación Térmica: 26°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:01
Puesta del sol18:28
Horas de luz11h 27m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:01 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 11h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 22 - 44 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 26° 27° Norte 13 - 43 km/h 0% Cielo despejado
02:00 26° 27° Norte 9 - 41 km/h 0% Cielo despejado
03:00 25° 26° Norte 22 - 43 km/h 0% Nubes y claros
04:00 25° 26° Norte 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
05:00 25° 26° Norte 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
06:00 25° 26° Norte 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
07:00 25° 26° Norte 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
08:00 25° 26° Norte 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
09:00 26° 27° Norte 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 27° 28° Norte 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 27° 29° Noroeste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
12:00 29° 31° Noroeste 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
13:00 30° 32° Noroeste 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 32° Noroeste 20 - 44 km/h 0% Nubes y claros
15:00 30° 32° Noroeste 14 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 29° 32° Oeste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
17:00 28° 30° Oeste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
18:00 27° 29° Oeste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 26° 27° Oeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 25° 25° Sur 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 23° 23° Sur 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 23° 22° Sur 13 - 24 km/h 0% Cubierto
23:00 22° 20° Sur 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 21° 21° Sureste 13 - 29 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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