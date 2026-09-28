Pronóstico en Misiones: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 35°.

Viento: 28 - 67 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 28°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.

Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.