Pronóstico en Misiones: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 35°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 28 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 35°.
Viento: 28 - 67 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 28°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.
Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:26
|Puesta del sol
|18:42
|Horas de luz
|12h 16m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 35°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 06:26 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 12h 16m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 28 - 67 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|26°
|27°
|Noreste 15 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|26°
|28°
|Noreste 16 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|27°
|28°
|Norte 19 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|27°
|29°
|Norte 17 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|27°
|29°
|Norte 16 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|22°
|22°
|Sur 28 - 61 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|22°
|22°
|Noreste 17 - 66 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|25°
|26°
|Norte 20 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|28°
|30°
|Norte 15 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|30°
|33°
|Norte 16 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|32°
|36°
|Norte 16 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|33°
|38°
|Norte 15 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|34°
|39°
|Noroeste 15 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|35°
|39°
|Noroeste 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|34°
|39°
|Noroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|34°
|39°
|Noroeste 11 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|33°
|39°
|Norte 5 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|32°
|37°
|Noreste 6 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|28°
|31°
|Este 18 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|26°
|28°
|Este 17 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|26°
|27°
|Noreste 19 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|26°
|28°
|Noreste 20 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|26°
|27°
|Este 18 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|25°
|27°
|Este 17 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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