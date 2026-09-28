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Pronóstico en Misiones: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 35°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 35°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
28°
Viento
Norte 15 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
33°
Viento
Norte 5 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
26°
Viento
Noreste 20 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 35°.

Viento: 28 - 67 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 28°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 35°
Mínima: 21°
Sensación Térmica: 28°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:26
Puesta del sol18:42
Horas de luz12h 16m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 35°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:26 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 12h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 28 - 67 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 26° 27° Noreste 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
02:00 26° 28° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
03:00 27° 28° Norte 19 - 36 km/h 0% Cielo despejado
04:00 27° 29° Norte 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
05:00 27° 29° Norte 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
06:00 22° 22° Sur 28 - 61 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 22° 22° Noreste 17 - 66 km/h 0% Nubes y claros
08:00 25° 26° Norte 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
09:00 28° 30° Norte 15 - 38 km/h 0% Nubes y claros
10:00 30° 33° Norte 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
11:00 32° 36° Norte 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
12:00 33° 38° Norte 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 34° 39° Noroeste 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 35° 39° Noroeste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 34° 39° Noroeste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
16:00 34° 39° Noroeste 11 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 33° 39° Norte 5 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 32° 37° Noreste 6 - 14 km/h 0% Soleado
19:00 28° 31° Este 18 - 33 km/h 0% Soleado
20:00 26° 28° Este 17 - 36 km/h 0% Cielo despejado
21:00 26° 27° Noreste 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
22:00 26° 28° Noreste 20 - 38 km/h 0% Cielo despejado
23:00 26° 27° Este 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
24:00 25° 27° Este 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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