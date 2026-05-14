Pronóstico en Misiones: cómo estará el tiempo hoy, 14 de mayo de 2026
Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
El pronóstico para Misiones este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 12°. Con vientos de 13 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:16
|Puesta del sol
|18:03
|Horas de luz
|10h 47m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|7%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:16 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Este 5 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|13°
|13°
|Este 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|13°
|13°
|Este 4 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|13°
|Noreste 3 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|13°
|13°
|Noreste 4 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|13°
|13°
|Noreste 3 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|13°
|13°
|Noreste 3 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|13°
|13°
|Noreste 4 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|13°
|13°
|Este 3 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|15°
|15°
|Este 2 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|17°
|17°
|Sur 1 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|19°
|19°
|Noroeste 1 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|20°
|Oeste 1 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|20°
|20°
|Suroeste 3 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|20°
|20°
|Suroeste 5 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|20°
|20°
|Suroeste 1 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|20°
|20°
|Noroeste 2 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|19°
|19°
|Noroeste 4 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|18°
|18°
|Oeste 5 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|18°
|18°
|Suroeste 3 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|17°
|17°
|Sur 8 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|17°
|17°
|Sur 9 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|17°
|17°
|Sur 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|15°
|15°
|Sur 13 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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