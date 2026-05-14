Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.

El pronóstico para Misiones este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 12°. Con vientos de 13 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Este 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Noroeste 2 - 7 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Sur 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 21°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:16
Puesta del sol18:03
Horas de luz10h 47m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:16 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Este 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Este 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noreste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Noreste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Noreste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Noreste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Noreste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Este 3 - 11 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Este 2 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Sur 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Noroeste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Oeste 1 - 12 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Suroeste 1 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Oeste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
21:00 17° 17° Sur 8 - 14 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
23:00 17° 17° Sur 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Sur 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.