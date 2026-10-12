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Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar del clima este 12 de octubre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (43 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 12 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 12 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
18°
Viento
Sureste 8 - 26 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
20°
Viento
Sur 9 - 22 km/h
Lluvia
80% 4.7 mm
Noche
Cubierto
19°
Viento
Sur 11 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 15 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 43 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 22°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:10
Puesta del sol18:49
Horas de luz12h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación4%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 12 de octubre de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:10 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 12h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 43 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 12 de octubre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 15 - 29 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sureste 14 - 25 km/h 80% 2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
02:00 18° 18° Sureste 15 - 29 km/h 70% 6.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
03:00 17° 17° Sureste 12 - 27 km/h 70% 5.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Sureste 11 - 23 km/h 70% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 17° 17° Sur 12 - 23 km/h 60% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 17° 17° Sureste 13 - 25 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 17° 17° Sureste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Sureste 12 - 28 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 18° 18° Sureste 8 - 26 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 18° 18° Sureste 7 - 21 km/h 60% 4.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
11:00 20° 20° Sureste 5 - 24 km/h 70% 6.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Sureste 6 - 22 km/h 70% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 21° 21° Suroeste 2 - 20 km/h 80% 1.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14:00 22° 22° Oeste 5 - 17 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 22° 22° Oeste 10 - 24 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 21° 21° Suroeste 11 - 25 km/h 90% 4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
17:00 20° 20° Sur 9 - 22 km/h 80% 4.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
18:00 20° 20° Sureste 9 - 23 km/h 60% 1.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
19:00 20° 20° Sureste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 20° 20° Sureste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 19° 19° Sureste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 19° 19° Sur 11 - 24 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Sur 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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