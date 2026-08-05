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Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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El pronóstico para Misiones este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 18°. Con vientos de 12 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
20°
Viento
Norte 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22°
Viento
Suroeste 10 - 23 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Sur 4 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 25°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 56m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:21 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Noreste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 19° 19° Noreste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 19° Noreste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Norte 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 19° 19° Noreste 8 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 20° 20° Norte 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 21° Norte 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 23° 23° Norte 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 24° Norte 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Norte 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 26° Noroeste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Oeste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 24° 25° Oeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 22° 22° Suroeste 10 - 23 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Norte 11 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Suroeste 1 - 21 km/h 0% Cielo despejado
20:00 20° 20° Sureste 0 - 2 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Este 1 - 2 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Sur 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Sureste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 18° Este 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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