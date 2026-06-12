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Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar este 12 de junio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 12 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 12 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Sur 11 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Oeste 8 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Suroeste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 16 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 18°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol17:56
Horas de luz10h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación9%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 12 de junio de 2026, el pronóstico en Misiones indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:30 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 12 de junio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 16 - 36 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Suroeste 16 - 31 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Suroeste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Suroeste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Suroeste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Suroeste 13 - 32 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Suroeste 13 - 30 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Sur 13 - 29 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Sur 11 - 28 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Suroeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Suroeste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Suroeste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Oeste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Oeste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Oeste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Oeste 12 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Oeste 8 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Oeste 4 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Oeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sur 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Sureste 1 - 3 km/h 0% Neblina

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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