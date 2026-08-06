Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 6 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 20 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 11 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:21
|Puesta del sol
|18:18
|Horas de luz
|10h 57m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|44%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:21 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 11 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 20 - 47 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Norte 15 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|19°
|19°
|Este 3 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|19°
|19°
|Noreste 9 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|19°
|19°
|Noreste 8 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|19°
|19°
|Noreste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|18°
|18°
|Noreste 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|18°
|18°
|Noreste 10 - 18 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|18°
|18°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|19°
|19°
|Noreste 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|21°
|21°
|Noreste 13 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|23°
|23°
|Noreste 17 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|24°
|25°
|Norte 16 - 42 km/h
|0%
|Tormenta seca con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|24°
|25°
|Norte 14 - 35 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|25°
|25°
|Norte 20 - 47 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|25°
|27°
|Norte 17 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|25°
|26°
|Noreste 20 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|24°
|25°
|Noreste 19 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|23°
|23°
|Norte 13 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|20°
|20°
|Suroeste 11 - 37 km/h
|90% 8.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|20:00
|20°
|20°
|Noroeste 3 - 24 km/h
|90% 1.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|20°
|20°
|Suroeste 11 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|19°
|19°
|Suroeste 12 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|19°
|19°
|Suroeste 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|18°
|18°
|Sur 16 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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