Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cubierto, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Noreste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Sur 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Sureste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 6 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:15
Puesta del sol18:03
Horas de luz10h 48m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:15 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 6 - 17 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 2 - 6 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Este 1 - 5 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Este 3 - 7 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Este 3 - 8 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Este 2 - 7 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Este 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Este 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Sureste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Noreste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Este 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Noreste 3 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noreste 2 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Sur 3 - 13 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Sureste 1 - 6 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Sur 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
20:00 15° 15° Sur 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Sur 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sureste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Sureste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.