Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 19° para este 27 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 29°.
Viento: 18 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:27
|Puesta del sol
|18:12
|Horas de luz
|10h 45m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 29°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:27 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 27 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 18 - 39 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Este 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|19°
|19°
|Este 10 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|19°
|19°
|Este 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|19°
|19°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|19°
|19°
|Noreste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|19°
|19°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|19°
|19°
|Noreste 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|20°
|20°
|Noreste 14 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|21°
|21°
|Noreste 15 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|22°
|22°
|Noreste 16 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|24°
|25°
|Noreste 18 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|26°
|28°
|Noreste 17 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|28°
|30°
|Noreste 15 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|28°
|30°
|Norte 13 - 36 km/h
|30% 0.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|29°
|30°
|Norte 14 - 30 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|29°
|30°
|Norte 12 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|28°
|30°
|Norte 11 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|26°
|27°
|Noreste 11 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|25°
|26°
|Noreste 14 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|24°
|25°
|Noreste 16 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|24°
|25°
|Noreste 17 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|24°
|24°
|Noreste 17 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|24°
|24°
|Noreste 16 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|24°
|24°
|Norte 14 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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