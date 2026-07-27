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Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 29°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.3 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 19° para este 27 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Nubes y claros
21°
Viento
Noreste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
28°
Viento
Norte 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
24°
Viento
Noreste 17 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 18 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 29°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol18:12
Horas de luz10h 45m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:27 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 27 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 18 - 39 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Este 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 19° 19° Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 19° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 19° 19° Noreste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 19° 19° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 19° 19° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 20° 20° Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
10:00 22° 22° Noreste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
11:00 24° 25° Noreste 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
12:00 26° 28° Noreste 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
13:00 28° 30° Noreste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 28° 30° Norte 13 - 36 km/h 30% 0.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
15:00 29° 30° Norte 14 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 29° 30° Norte 12 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 28° 30° Norte 11 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 26° 27° Noreste 11 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 25° 26° Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 24° 25° Noreste 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 24° 25° Noreste 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
22:00 24° 24° Noreste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 24° 24° Noreste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
24:00 24° 24° Norte 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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