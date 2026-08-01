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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Este 15 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Noreste 17 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:34
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 8m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:34 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Este 5 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 5 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 Noreste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Noreste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Noreste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Noreste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Noreste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
17:00 10° 10° Este 15 - 28 km/h 0% Cubierto
18:00 10° Este 15 - 29 km/h 0% Cubierto
19:00 10° Este 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° Noreste 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° Noreste 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° Noreste 17 - 34 km/h 0% Cubierto
23:00 10° Noreste 14 - 31 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noreste 9 - 25 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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