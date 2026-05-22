Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo soleado, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Sureste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Noreste 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noreste 10 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 16°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:34
Puesta del sol18:23
Horas de luz9h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:34 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 9h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Sureste 10 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 Este 9 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 Este 7 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Noreste 8 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Noreste 8 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Noreste 10 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Noreste 10 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Noreste 11 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Noreste 12 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Noreste 7 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Este 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.