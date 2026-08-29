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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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El pronóstico para Neuquén este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 28 - 59 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17°
Viento
Oeste 17 - 58 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 17 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 28 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol19:07
Horas de luz11h 8m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:59 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 11h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 28 - 59 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° Noroeste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Noroeste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Noroeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Noroeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noroeste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Noroeste 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noroeste 21 - 44 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Noroeste 21 - 45 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Noroeste 21 - 47 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noroeste 28 - 53 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Oeste 17 - 58 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Oeste 19 - 43 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Sur 4 - 40 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noroeste 0 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Oeste 11 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Oeste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Oeste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Oeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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