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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El pronóstico para Neuquén este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 21 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Suroeste 18 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Oeste 7 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 1 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 21 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:10
Puesta del sol19:35
Horas de luz12h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación89%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:10 y se pone a las 19:35, dando aproximadamente 12h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 21 - 40 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Oeste 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Suroeste 21 - 39 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 19 - 39 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 18 - 36 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 17 - 34 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 16 - 31 km/h 0% Soleado
08:00 Suroeste 17 - 31 km/h 0% Soleado
09:00 10° Suroeste 18 - 35 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Suroeste 19 - 39 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Suroeste 18 - 40 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Suroeste 17 - 40 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Suroeste 15 - 38 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Suroeste 13 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Suroeste 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Suroeste 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Oeste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Oeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Oeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Oeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Oeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Sur 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Sureste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Este 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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