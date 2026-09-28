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El cielo se desploma sobre Buenos Aires: a qué hora llega la lluvia y cuándo mejora el clima

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas localmente fuertes en Buenos Aires y otras 12 provincias. Se esperan lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas, mientras algunas zonas permanecen bajo alerta naranja por fenómenos severos.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se esperan tormentas fuertes en la Argentina.
Se esperan tormentas fuertes en la Argentina. Foto: NA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la madrugada de este martes 29 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y amplias zonas del país. El fenómeno puede incluir lluvias intensas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y fuertes ráfagas de viento.

El aviso alcanza a sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Algunas regiones también quedaron bajo alerta naranja, debido al riesgo de tormentas localmente severas.

A qué hora llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires

El período más complicado comenzará durante la madrugada del martes, cuando la probabilidad de precipitaciones subirá hasta un rango de entre 70% y 100% en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Las tormentas continuarán durante la mañana, acompañadas por viento del sur y un marcado descenso de la temperatura.

Durante la tarde, la intensidad de las precipitaciones comenzaría a disminuir y podrían registrarse chaparrones aislados, con probabilidades de entre 10% y 40%. Hacia la noche ya no se esperan lluvias importantes, aunque el viento continuará siendo protagonista y podrían persistir ráfagas intensas sobre el AMBA.

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Granizo, lluvias intensas y ráfagas: qué anticipa el SMN

Las tormentas serán de variada intensidad y algunas podrían alcanzar características localmente fuertes. El pronóstico contempla abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas capaces de generar complicaciones en calles, rutas, zonas arboladas y espacios abiertos.

Lluvias, tormentas y viento en la ciudad.
Lluvias y tormentas dificultan la circulación. Foto: REUTERS

En las áreas bajo alerta amarilla, los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros, aunque esas cifras pueden ser superadas puntualmente. El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Qué zonas están bajo alerta naranja por tormentas

Algunas regiones del país quedaron bajo alerta naranja, donde se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. En esas áreas podrían registrarse acumulados de entre 50 y 90 milímetros, caída de granizo de diferentes tamaños y ráfagas capaces de superar los 100 km/h.

El nivel naranja implica condiciones peligrosas para la población, los bienes y el ambiente. Por eso, quienes se encuentren en las zonas alcanzadas deben seguir las instrucciones oficiales, suspender actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse atentos a los avisos a muy corto plazo.

Las 13 provincias alcanzadas por la alerta amarilla

La advertencia por tormentas comprende a la Ciudad de Buenos Aires y sectores de 13 provincias argentinas: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. La intensidad y el horario de los fenómenos variarán según cada región.

Además, rige una alerta amarilla por lluvias persistentes en el este del Gran Buenos Aires y en sectores del centro y sudoeste de Chubut. En esas áreas se esperan acumulados de entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de que los registros sean superados localmente.

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

La mejora comenzaría durante la tarde del martes, cuando las tormentas pierdan intensidad y queden algunos chaparrones aislados. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y ya no se prevén nuevas precipitaciones, aunque las ráfagas podrían mantenerse entre 51 y 59 km/h.

El miércoles será el primer día sin lluvias importantes en el pronóstico extendido, con una mínima cercana a los 10 °C y una máxima de 19 °C. El resto de la semana mantendría temperaturas frescas, máximas de entre 18 °C y 19 °C y condiciones más estables.

Recomendaciones ante las tormentas

  • Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.
  • No refugiarse debajo de árboles, postes o carteles.
  • Asegurar objetos ubicados en balcones, patios y terrazas.
  • No circular por calles anegadas ni caminos inundados.
  • Desconectar aparatos eléctricos si ingresa agua a la vivienda.
  • Mantener cargado el teléfono y consultar los avisos oficiales.
  • Permanecer en una construcción cerrada o dentro de un vehículo.
  • Alejarse de playas, ríos, lagunas y espacios abiertos.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluviasTormentas
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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