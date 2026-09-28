El cielo se desploma sobre Buenos Aires: a qué hora llega la lluvia y cuándo mejora el clima

Se esperan tormentas fuertes en la Argentina. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la madrugada de este martes 29 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y amplias zonas del país. El fenómeno puede incluir lluvias intensas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y fuertes ráfagas de viento.

El aviso alcanza a sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Algunas regiones también quedaron bajo alerta naranja, debido al riesgo de tormentas localmente severas.

A qué hora llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires

El período más complicado comenzará durante la madrugada del martes, cuando la probabilidad de precipitaciones subirá hasta un rango de entre 70% y 100% en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Las tormentas continuarán durante la mañana, acompañadas por viento del sur y un marcado descenso de la temperatura.

Durante la tarde, la intensidad de las precipitaciones comenzaría a disminuir y podrían registrarse chaparrones aislados, con probabilidades de entre 10% y 40%. Hacia la noche ya no se esperan lluvias importantes, aunque el viento continuará siendo protagonista y podrían persistir ráfagas intensas sobre el AMBA.

Granizo, lluvias intensas y ráfagas: qué anticipa el SMN

Las tormentas serán de variada intensidad y algunas podrían alcanzar características localmente fuertes. El pronóstico contempla abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas capaces de generar complicaciones en calles, rutas, zonas arboladas y espacios abiertos.

Lluvias y tormentas dificultan la circulación. Foto: REUTERS

En las áreas bajo alerta amarilla, los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros, aunque esas cifras pueden ser superadas puntualmente. El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Qué zonas están bajo alerta naranja por tormentas

Algunas regiones del país quedaron bajo alerta naranja, donde se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. En esas áreas podrían registrarse acumulados de entre 50 y 90 milímetros, caída de granizo de diferentes tamaños y ráfagas capaces de superar los 100 km/h.

El nivel naranja implica condiciones peligrosas para la población, los bienes y el ambiente. Por eso, quienes se encuentren en las zonas alcanzadas deben seguir las instrucciones oficiales, suspender actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse atentos a los avisos a muy corto plazo.

Las 13 provincias alcanzadas por la alerta amarilla

La advertencia por tormentas comprende a la Ciudad de Buenos Aires y sectores de 13 provincias argentinas: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. La intensidad y el horario de los fenómenos variarán según cada región.

Además, rige una alerta amarilla por lluvias persistentes en el este del Gran Buenos Aires y en sectores del centro y sudoeste de Chubut. En esas áreas se esperan acumulados de entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de que los registros sean superados localmente.

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

La mejora comenzaría durante la tarde del martes, cuando las tormentas pierdan intensidad y queden algunos chaparrones aislados. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y ya no se prevén nuevas precipitaciones, aunque las ráfagas podrían mantenerse entre 51 y 59 km/h.

El miércoles será el primer día sin lluvias importantes en el pronóstico extendido, con una mínima cercana a los 10 °C y una máxima de 19 °C. El resto de la semana mantendría temperaturas frescas, máximas de entre 18 °C y 19 °C y condiciones más estables.

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