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¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Oeste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 12 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:32
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 12m
Fase lunarMenguante
Iluminación76%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:32 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 12 - 23 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 3 - 7 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 8 - 14 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 Norte 8 - 15 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noroeste 12 - 22 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 7 - 21 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 5 - 11 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Norte 4 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Oeste 7 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Oeste 7 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Oeste 8 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Oeste 5 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Sur 1 - 11 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Este 4 - 6 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Noreste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Noreste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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