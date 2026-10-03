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¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 17h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 1 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Oeste 27 - 59 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Oeste 22 - 42 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 28 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:03
Puesta del sol19:39
Horas de luz12h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:03 y se pone a las 19:39, dando aproximadamente 12h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 28 - 59 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Oeste 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Oeste 18 - 36 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Oeste 14 - 33 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 10 - 25 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 4 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Noroeste 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Noroeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Oeste 22 - 46 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Noroeste 23 - 52 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Oeste 25 - 52 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Oeste 28 - 58 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Oeste 28 - 58 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Oeste 28 - 58 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Oeste 27 - 59 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Oeste 28 - 56 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Oeste 25 - 55 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Oeste 23 - 49 km/h 0% Soleado
21:00 14° 14° Oeste 21 - 43 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Oeste 22 - 42 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Oeste 24 - 46 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Oeste 21 - 44 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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