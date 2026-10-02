El clima en Neuquén hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 27 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.