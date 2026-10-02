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El clima en Neuquén hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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El pronóstico para Neuquén este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 10°. Con vientos de 27 - 53 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Oeste 25 - 51 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Oeste 21 - 43 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 27 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:05
Puesta del sol19:38
Horas de luz12h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación61%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:05 y se pone a las 19:38, dando aproximadamente 12h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 27 - 53 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Noreste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Noreste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Noreste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Noreste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Noreste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Noreste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Noreste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Norte 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Norte 4 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Oeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Oeste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Oeste 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Oeste 19 - 46 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Oeste 18 - 45 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Oeste 25 - 51 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Oeste 27 - 53 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Oeste 24 - 52 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Oeste 22 - 46 km/h 0% Soleado
21:00 15° 15° Oeste 22 - 43 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Oeste 21 - 43 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Oeste 18 - 40 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Oeste 17 - 35 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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