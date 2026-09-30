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El clima en Neuquén hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Este 14 - 27 km/h
Lluvia
80% 0.4 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Oeste 0 - 19 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 2 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 19 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:08
Puesta del sol19:36
Horas de luz12h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:08 y se pone a las 19:36, dando aproximadamente 12h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 19 - 35 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Este 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 17 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Este 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 15 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 14 - 29 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Este 13 - 27 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Este 14 - 27 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Este 14 - 28 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Este 13 - 30 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 10° 10° Noreste 12 - 29 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 11° 11° Noreste 11 - 27 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 12° 12° Norte 10 - 26 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 11° 11° Norte 6 - 24 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 12° 12° Norte 4 - 19 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Oeste 0 - 19 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Sureste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Suroeste 5 - 20 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Sureste 2 - 16 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Este 3 - 10 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 10° Este 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° Sureste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Sureste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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