El clima en Neuquén hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 7° para este 30 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 19 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.9 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:08
|Puesta del sol
|19:36
|Horas de luz
|12h 28m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|81%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?
Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 07:08 y se pone a las 19:36, dando aproximadamente 12h 28m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 19 - 35 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Este 18 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|10°
|10°
|Este 19 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|9°
|7°
|Este 18 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|9°
|6°
|Este 17 - 34 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|8°
|6°
|Este 15 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|8°
|6°
|Este 15 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|8°
|6°
|Este 14 - 29 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|8°
|5°
|Este 13 - 27 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|7°
|5°
|Este 14 - 27 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|8°
|6°
|Este 14 - 28 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|9°
|7°
|Este 13 - 30 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|10°
|10°
|Noreste 12 - 29 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|11°
|11°
|Noreste 11 - 27 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|12°
|12°
|Norte 10 - 26 km/h
|90% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|11°
|11°
|Norte 6 - 24 km/h
|90% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|12°
|12°
|Norte 4 - 19 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|13°
|13°
|Oeste 0 - 19 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|13°
|13°
|Sureste 4 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|12°
|12°
|Suroeste 5 - 20 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|11°
|11°
|Sureste 2 - 16 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|10°
|10°
|Este 3 - 10 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|9°
|10°
|Este 2 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|8°
|11°
|Sureste 1 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|8°
|10°
|Sureste 1 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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