comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El clima en Neuquén hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Villa La Angostura
Villa La Angostura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Este 14 - 29 km/h
Lluvia
70% 0.3 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Este 13 - 26 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm
Noche
Cubierto
Viento
Sureste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 15 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 10°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:54
Puesta del sol19:45
Horas de luz12h 51m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 06:54 y se pone a las 19:45, dando aproximadamente 12h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 15 - 31 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 13 - 24 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Este 13 - 24 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Este 13 - 23 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Este 14 - 25 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Este 14 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Este 15 - 26 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Este 15 - 27 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Este 15 - 28 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Este 14 - 29 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Este 15 - 29 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Este 15 - 31 km/h 80% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Este 14 - 31 km/h 80% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Este 14 - 29 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 10° Este 13 - 28 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° Este 13 - 28 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 10° 10° Este 13 - 27 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 10° Este 13 - 26 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Este 13 - 27 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Este 11 - 25 km/h 0% Cubierto
20:00 Este 8 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
23:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
24:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Neuquéntiempo en Neuquén hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires:cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

    Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires: cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

  2. El mal tiempo no da tregua:hay alerta naranja por tormentas, caída de granizo y ráfagas intensas en el AMBA este miércoles

    El mal tiempo no da tregua: hay alerta naranja por tormentas, caída de granizo y ráfagas intensas en el AMBA este miércoles

  3. Siguen las lluvias y el mal tiempo en el AMBA:cuándo mejorará el clima, según el SMN

    Siguen las lluvias y el mal tiempo en el AMBA: cuándo mejorará el clima, según el SMN

  4. El clima en Córdoba hoy, 9 de octubre de 2026:¿va a llover?

    El clima en Córdoba hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

  5. El clima en Mendoza hoy, 9 de octubre de 2026:¿va a llover?

    El clima en Mendoza hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Corte Suprema se reunirá por la Ley de Tierras y podría restablecer las restricciones a la compra de campos

La Corte Suprema se reunirá por la Ley de Tierras y podría restablecer las restricciones a la compra de campos

El Gobierno busca frenar la sesión sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y el Presupuesto 2027

AMIA, DAIA y OSA homenajearon a las víctimas israelíes del 7 de octubre e inauguraron el Espacio Familia Bibas

Daniel Hadad cuestionó un posible cambio en las PASO y advirtió:“Modificar una ley electoral para favorecer al que puede modificarla es hasta inmoral”

Economía

Crisis en la industria cárnica:un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

Crisis en la industria cárnica: un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

Aumentan los peajes a la Costa Atlántica antes del fin de semana largo:cuánto sale viajar a Mar del Plata con las nuevas tarifas

El Gobierno adjudicó AySA al grupo de Mauricio Filiberti por US$340 millones

Internacionales

Tras la fallida ejecución de Christa Pike, el Pentágono trasmitirá en directo el fusilamiento del exsoldado Nidal Hasan

Tras la fallida ejecución de Christa Pike, el Pentágono trasmitirá en directo el fusilamiento del exsoldado Nidal Hasan

Delcy Rodríguez sigue la tradición de Nicolás Maduro y adelantó la Navidad en Venezuela:se celebrará el 1 de noviembre

A pocos días del balotaje, la Justicia de Brasil ordenó la detención del hermano de Flávio Bolsonaro

La isla prohibida en el medio del océano Índico:el misterio de Sentinel del Norte, el territorio donde nadie es bienvenido