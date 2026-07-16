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El tiempo en Neuquén hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Este 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 4 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 11 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:47
Puesta del sol18:29
Horas de luz9h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:47 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 9h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 11 - 23 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sureste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sureste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sureste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Este 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sureste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 5 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Este 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sureste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
11:00 Este 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Este 9 - 20 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Este 10 - 23 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Este 8 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Este 8 - 19 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Este 8 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Este 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Sureste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Este 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Este 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° Sur 0 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 4 - 6 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Norte 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Neuquéntiempo en Neuquén hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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