Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Oeste 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:22
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 12m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:22 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 11 - 20 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 12 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 10 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 Suroeste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° 10° Oeste 12 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 11° 11° Oeste 14 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 11° 11° Oeste 15 - 33 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Oeste 15 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Oeste 15 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 10° 10° Oeste 11 - 31 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 6 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.