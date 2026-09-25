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Evolución del clima en Neuquén: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 25 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Oeste 17 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Suroeste 21 - 53 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Suroeste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 29 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:16
Puesta del sol19:31
Horas de luz12h 15m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 25 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:16 y se pone a las 19:31, dando aproximadamente 12h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 25 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 29 - 60 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noroeste 23 - 42 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Noroeste 25 - 47 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Oeste 23 - 46 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Oeste 22 - 43 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Oeste 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Oeste 19 - 37 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Oeste 16 - 35 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Oeste 15 - 31 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Oeste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Oeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Oeste 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Oeste 22 - 45 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Oeste 26 - 53 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Oeste 29 - 59 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Oeste 29 - 60 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Oeste 26 - 58 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Suroeste 21 - 53 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Suroeste 17 - 42 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Suroeste 11 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Suroeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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