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Evolución del clima en Neuquén: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 21 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Suroeste 24 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 14 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 25 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol19:12
Horas de luz11h 22m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:50 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 11h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 25 - 52 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 13 - 37 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Oeste 15 - 38 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 19 - 37 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 17 - 36 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 18 - 35 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 21 - 39 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 20 - 41 km/h 0% Soleado
11:00 10° Suroeste 21 - 44 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Suroeste 22 - 46 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Suroeste 24 - 50 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Suroeste 25 - 52 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Suroeste 24 - 52 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Suroeste 24 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Suroeste 24 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Suroeste 23 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Suroeste 21 - 47 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Suroeste 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Suroeste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sur 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sureste 22 - 41 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sureste 24 - 45 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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