Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Evolución del tiempo en Neuquén: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Suroeste 18 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 22 - 42 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 23 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:50
Puesta del sol18:16
Horas de luz9h 26m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:50 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 9h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 23 - 47 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Suroeste 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Suroeste 18 - 41 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Oeste 13 - 36 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Oeste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Suroeste 22 - 43 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Suroeste 23 - 47 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Suroeste 18 - 45 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Suroeste 18 - 32 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 10° Suroeste 22 - 41 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Suroeste 23 - 43 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 22 - 42 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 21 - 41 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 20 - 40 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Neuquéntiempo en Neuquén hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Llegan las tormentas a Buenos Aires:a qué hora llueve y hasta cuándo dura el mal tiempo

    Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve y hasta cuándo dura el mal tiempo

  2. ¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

    ¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

  3. Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina:la fecha y hora exactas

    Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina: la fecha y hora exactas
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma las giras por el interior del país:volverá a Rosario por el Día de la Bandera

Javier Milei retoma las giras por el interior del país: volverá a Rosario por el Día de la Bandera

Diego Guelar afirmó que la advertencia de Trump a Irán busca garantizar la reapertura de Ormuz y bajar el precio del petróleo

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Ejército Argentino acelera la compra de los helicópteros Black Hawk:¿qué uso les dará a estas potentes aeronaves?

Economía

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo:acumula 34,5% en los últimos doce meses

Canasta de crianza:cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Jubilados:cómo consultar y descargar el recibo de haberes desde la app Mi ANSES

Internacionales

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

La “torre Jenga” de Nueva York:el rascacielos de 60 pisos con diseño único que rompe las reglas de la arquitectura

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo de paz de manera electrónica:entró en vigor de forma inmediata

Descubierto en Estambul:cómo es el misterioso túnel de 160 metros que reescribe 15 siglos de historia