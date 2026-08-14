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Pronóstico en Neuquén: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Neuquén este 14 de agosto de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 17 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Este 9 - 24 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:54
Horas de luz10h 35m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 14 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:19 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 14 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 8 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Este 12 - 22 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 Este 9 - 24 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 Noreste 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noreste 17 - 34 km/h 0% Cubierto
12:00 Noreste 16 - 35 km/h 0% Cubierto
13:00 10° Noreste 14 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Noreste 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Noreste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Noreste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° 10° Este 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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